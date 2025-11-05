Bursaspor Basketbol, Joventut Badalona'ya yenildi

Abone ol: Google News

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, konuk ettiği İspanya'nın Joventut Badalona takımına 79-68 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 22:40
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası C Grubu'nda temsilcimiz Bursaspor Basketbol ile İspanya'nın Joventut Badalona takımı karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-68'lik skorla konuk ekip Joventut Badalona oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)

Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 6, King 5, Konontsuk 13, Nnoko 9, Bora Satır 2, Berk Akın 10, Delaurier 2, Crawford 7, Yasukan Onar

Joventut Badalona: Kraag 10, Rubio 24, Allen 5, Hunt 6, Tomic 8, Drell, Hakanson 13, Vives 2, Dekker 2, Ruzic, Birgander 4, Hanga 5

1. Periyot: 16-20

Devre: 36-42

3. Periyot: 51-52

