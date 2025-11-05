Bursaspor Basketbol, Joventut Badalona'ya yenildi

- Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta C Grubu'nda Joventut Badalona'ya 79-68 yenildi.
- Maç, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve karşılaşmanın hakemleri Polonya ve Letonya'dan geldi.
- Joventut Badalona'da Rubio 24 sayıyla öne çıktı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası C Grubu'nda temsilcimiz Bursaspor Basketbol ile İspanya'nın Joventut Badalona takımı karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 79-68'lik skorla konuk ekip Joventut Badalona oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Gatis Salins (Letonya), Andris Aunkrogers (Letonya)
Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 6, King 5, Konontsuk 13, Nnoko 9, Bora Satır 2, Berk Akın 10, Delaurier 2, Crawford 7, Yasukan Onar
Joventut Badalona: Kraag 10, Rubio 24, Allen 5, Hunt 6, Tomic 8, Drell, Hakanson 13, Vives 2, Dekker 2, Ruzic, Birgander 4, Hanga 5
1. Periyot: 16-20
Devre: 36-42
3. Periyot: 51-52