Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye dönüyor

- Dominik Livakovic, Girona'dan Fenerbahçe'ye geri dönüyor.
- Başarılı kalecinin eski kulübü Dinamo Zagreb'e transfer olması planlanıyor.
- Livakovic, Fenerbahçe'ye 2023 yazında 6.5 milyon euro karşılığında katılmıştı.
Fenerbahçe sezon başında kalecisi Dominik Livakovic’i kiralık bir şekilde La Liga ekibi Girona’ya göndermişti.
Yerine ise Premier Lig takımı Manchester City’den Ederson’u renklerine bağlamıştı.
Girona'ya kiralanan kaleci Dominik Livakovic, İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
1 DAKİKA BİLE OYNAMADI
Bu doğrultuda Girona ile maça çıkmayı reddeden başarılı kaleci gemileri yaktı.
Hırvat kaleci, kulübün izniyle Noel tatilinin ardından antrenmanlara katılmadı.
Kiralık sözleşmesi sona eren Livakovic, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe’ye dönecek.
ÖNCE FENER'E ARDINDAN ZAGREB'E...
Ardından yeniden Dinamo Zagreb’e transfer olması planlanıyor.
Öte yandan Fenerbahçe’ye 2023 yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb’ten 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek gelen Dominik Livakovic, sarı-lacivertli ekipte 74 kez forma giydi.