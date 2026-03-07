Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 104-95 yendi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 104-95'lik skorla konuk takım Büyükçekmece Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu,
Aliağa Petkimspor: Whittaker 18, Efianayi 14, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum 4, Sajus 8, Boran Güler, Franke 9, Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav 17, Floyd 9, Flowers 8,
Büyükçekmece Basketbol: Lecque 9, Van Der Vuurst 9, Muhaymin Mustafa 11, Gavrilovic 14, Bruinsma 20, Pusica 8, Metin Türen 2, Pipes 21, Can Kaan Turğut 4, Bandaogo 6, Doğan Şenli,
1. Periyot: 31-26
Devre: 41-54
3. Periyot: 76-78
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi