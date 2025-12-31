Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden biri olan Roberto Carlos, tatil sırasında sevenlerini korkuttu.

ABD'de düzenlenen Dünya Kupası kura çekimine katıldığı yoğun bir programın ardından Brezilya'ya tatile giden Carlos'un, eşi ve çocuklarından biriyle birlikteyken rahatsızlandığı öğrenildi.

KAN PIHTISI ŞÜPHESİ

İspanyol basınından AS'nin aktardığı bilgilere göre, 52 yaşındaki Carlos, ilk olarak bacağında oluşan küçük bir kan pıhtısı şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrollerin ardından uygulanan tüm vücut MR'ında kalbiyle ilgili bir sorun tespit edildi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Bunun üzerine Carlos'un acil olarak ameliyata alındığı ve bir tüp takıldığı belirtildi.

Yaklaşık 40 dakika sürmesi planlanan operasyonun, yaşanan bir komplikasyon nedeniyle neredeyse üç saate uzadığı ifade edildi.

GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Ameliyatın başarılı geçtiği ve Carlos'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

"ŞU ANDA İYİYİM"

Bir dönem Sivasspor ve Akhisarspor'u çalıştıran efsane isim, çevresi aracılığıyla AS'a yaptığı açıklamada, "Şu anda iyiyim." ifadelerini kullandı.