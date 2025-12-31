Abone ol: Google News

Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber

Real Madrid'in başarılı oyuncusu Kylian Mbappe, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta formasından uzak kalacak.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 17:10
  • Real Madrid oyuncusu Kylian Mbappe, sol dizindeki burkulma nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
  • İspanyol basını, 27 yaşındaki oyuncunun sakatlığını doğruladı.
  • Mbappe, geçen sezon Real Madrid'de 56 maçta 58 golle en fazla gol atan oyuncu oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.

Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.

3 HAFTA YOK

İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

2025'İN EN GOLCÜ İSMİ

Mbappe, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Fransız yıldız, geçen sezon Real Madrid formasıyla 56 resmi maçta 58 kez rakip fileleri havalandırarak bu alanda en üst sıraya yerleşti.

Mbappe'yi 48 golle Harry Kane ve 42 golle Vangelis Pavlidis takip etti.

