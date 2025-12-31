Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe sakatlandı.

Kulübün açıklamasında, Mbappe'nin sol dizinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.

3 HAFTA YOK

İspanya basınına göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

2025'İN EN GOLCÜ İSMİ

Mbappe, 2025 yılında Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla gol atan oyuncu oldu.

Fransız yıldız, geçen sezon Real Madrid formasıyla 56 resmi maçta 58 kez rakip fileleri havalandırarak bu alanda en üst sıraya yerleşti.

Mbappe'yi 48 golle Harry Kane ve 42 golle Vangelis Pavlidis takip etti.