Asırlık kulüplerin 2025'e damga vuran başarıları

2025 yılı, Avrupa futbolunda "ilk kez" ya da "uzun yıllar sonra" kazanılan kupaların yılı olarak öne çıktı.

Organizasyonlarda ilk kez kupa sevinci yaşayan ya da uzun süre kupaya hasret kalan takımların elde ettiği bu başarılar, futbolun sürprizlere açık doğasını ve rekabeti bir kez daha sporseverlere hatırlattı.

İngiltere temsilcisi Crystal Palace, 119 yıllık tarihinin ilk üst seviye kupalarını bu yıl elde etti.

Go Ahead Eagles, Union Saint-Gilloise, Newcastle United, Bologna, Viking ve Stuttgart gibi takımlar ise uzun süre sonra kupa hasretine son verdi.

CRYSTAL PALACE 119 YILLIK TARİHİNDE İLK KUPALARINI KAZANDI

İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden olan ve kurulduğu 10 Eylül 1905 yılından bu yana tarihinde üst seviyede kupa sevinci yaşayamayan Crsytal Palace, bu yıl iki kupa birden müzesine götürdü.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester City'i 1-0 yenen Crystal Palace, kulüp tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Ayrıca tarihinde ilk kez İngiltere Süper Kupa maçına çıkan Crystal Palace, normal süresi 2-2 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

GO AHEAD EAGLES'DAN 92 YIL ARANIN ARDINDAN TARİHİ ZAFER

Hollanda ekibi Go Ahead Eagles 92 yıl aranın ardından kupa sevinci yaşadı.

Hollanda Kupası finalinde AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelen Go Ahead Eagles, Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kurarak kupayı kazanan taraf oldu.

Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürürken ayrıca 1933'teki lig şampiyonluğunun ardından 92 yıl sonra kupa hasretine son vermiş oldu.

BELÇİKA'DA UNION SAINT-GILLOISE 90 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Belçika'da 128 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Lig'de 90 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Normal sezonu 3. bitiren Union Saint-Gilloise, şampiyonluk grubundaki son hafta maçında ise Gent'i 3-1 mağlup ederek 1934-35 sezonundan sonraki ilk, toplamda ise 12. şampiyonluğuna ulaştı.

İNGİLTERE'DE NEWCASTLE UNITED 70 YILLIK KUPA HASRETİNE SON VERDİ

İngiltere'nin en uzun süre kupa kazanamayan takımı unvanına sahip olan Newcastle United, İngiltere Lig Kupası’nı kazanarak 70 yıllık kupa özlemine son verdi.

İngiltere Lig Kupası finalinde Liverpool'u 2-1 yenen Newcastle ekibi kupanın sahibi oldu.

1955 FA Cup’tan bu yana büyük bir ulusal kupa kazanamayan siyah-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli zaferlerinden birini yaşadı.

İTALYA'DA 51 YIL SONRA GELEN ZAFER

İtalyan ekibi Bologna, İtalya Kupası’nı kazanarak kulüp tarihindeki en anlamlı zaferlerinden birine ulaştı.

İtalya Kupası finalinde Milan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzanan kırmızı-mavililer, 51 yıl aradan sonra bu kupada mutlu sona ulaştı.

1974’ten bu yana kupa sevinci yaşayamayan kırmızı-mavililer, İtalyan futbolunun köklü ama uzun süredir sessiz kalan kulüplerinden biri olarak yeniden sahneye çıktı.

NORVEÇ'TE VIKING 34 YIL SONRA ZİRVEDE

Norveç Eliteserien Ligi'nde Viking, 34 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretini dindirdi.

Sezonun son haftasında lider Viking, evinde ağırladığı Valerenga'yı 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

1991’den sonra şampiyonluğa uzanan Viking tarihindeki 9. şampiyonluğunu elde etti.

ALMANYA KUPASI 28 YIL SONRA STUTTGART'IN

Stuttgart, Almanya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşarak 28 yıllık hasretini sonlandırdı.

2025 Almanya Kupası finalinde Arminia Bielefeld'i 4-2 yenen Stuttgart, şampiyonluğa uzandı.

Alman ekibi 1996-97 sezonunun ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşarak organizasyonda 4. kupasını elde etmiş oldu.

İSVEÇ'TE BALIKÇI KÖYÜNÜN FUTBOL TAKIMI MJALLBY ŞAMPİYON OLDU

1939 yılında kurulan balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti.

Mjallby, ligin 27. haftasında deplasmanda Göteborg'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Nüfusu bin 500'den az olan küçük balıkçı Hallevik köyünün takımı Mjallby, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.