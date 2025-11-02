ÇBK Mersin, Beşiktaş deplasmanında galip geldi

- ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 81-76 yendi.
- Beşiktaş, ligde ikinci yenilgisini yaşarken, ÇBK Mersin ikinci galibiyetini aldı.
- Maç, Beşiktaş GAİN salonunda hakemler İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel ve Ömer Sarı yönetiminde gerçekleştirildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan müsabakayı konuk takım ÇBK Mersin 81-76'lık skorla kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligde ikinci yenilgisini yaşadı. ÇBK Mersin ise ikinci galibiyetini aldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel, Ömer Sarı
Beşiktaş: Pelin Derya Bilgiç 8, Whitcomb, Meltem Yıldızhan 3, Milic 12, Fasoula 18, Okonkwo 22, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık 4, Toure 9
ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 8, Hayes 18, Juskaite 14, Burke 21, Esra Ural Topuz 2, Manolya Kurtulmuş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 2, Vanloo 11
1. Periyot: 21-27
Devre: 44-51
3. Periyot: 63-62