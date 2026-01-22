Abone ol: Google News

ÇBK Mersin'den Kibirkstis-TOKS'a 19 sayılık fark

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini sahasında 84-65 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 21:20
ÇBK Mersin'den Kibirkstis-TOKS'a 19 sayılık fark
  • ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Kibirkstis-TOKS'u 84-65 mağlup etti.
  • Bu galibiyetle Mersin ekibi çeyrek finale yükseldi.
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında ÇBK Mersin ile Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibi karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-65'lik skorla temsilcimiz ÇBK Mersin oldu.

Mersin ekibi, bu sonuçla kupada çeyrek finale yükseldi.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Laure Coanus (Fransa), Branimir Galic (Hırvatistan)

ÇBK Mersin: Juskaite 12, Geiselsoder 11, Burke 20, Vanloo 8, Iagupova 2, Manolya Kurtulmuş 5, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 11, Sventoraite 1, Esra Ural Topuz

Kibirkstis-TOKS: Wadoux 8, Van Der Horst 6, Labuckiene 8, Dean 7, Use 10, Aukstikalnyte 10, Meskonyte 4, Radic 7, Brown 4, Miknaite 1

1. Periyot: 25-24

Devre: 51-38

3. Periyot: 69-50

Eshspor Haberleri