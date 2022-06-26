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    Charlotte Hornets'ta Steve Clifford dönemi

    NBA'de Charlotte Hornets, 2013-2018 yılları arasında takımı çalıştıran Steve Clifford ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
    • 26.06.2022 - 09:35
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    Charlotte Hornets'ta Steve Clifford dönemi

    Charlotte Hornets'ta James Borrego'dan boşalan başantrenörlük görevine Steve Clifford getirildi.

    Hornets'tan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Clifford ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Hornets ve Magic’i çalıştırmıştı

    Daha önce birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Clifford, 2013-2018 yıllarında da Hornets'ı çalıştırmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2018-2021 yıllarında ise Orlando Magic'te görev yapmıştı.

    Clifford, 292 galibiyet, 345 mağlubiyet yaşadığı 8 sezonluk başantrenörlük kariyerinde Hornets ve Magic'i ikişer kez play-off'lara taşıdı.

    Charlotte Hornets ta Steve Clifford dönemi #1


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