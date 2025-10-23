Abone ol: Google News

Chauncey Billups ve Terry Rozier takımlarından uzaklaştırıldı

Yasa dışı bahis ve kumar suçlamalarıyla tutuklanan Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier, takımlarından uzaklaştırıldı.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 21:04
  • Chauncey Billups ve Terry Rozier, yasa dışı bahis ve kumar suçlamaları nedeniyle takımlarından uzaklaştırıldı.
  • NBA yönetimi, bu iddiaları ciddiye aldığını belirterek ilgili makamlarla iş birliği yapacaklarını duyurdu.
  • FBI soruşturması kapsamında Billups ve Rozier dahil 34 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, yasa dışı bahis ve kumar suçlamalarıyla tutuklanan Portland Trail Blazers Başantrenörü Chauncey Billups ve Miami Heat oyuncusu Terry Rozier'ın takımlarından uzaklaştırıldığını açıkladı.

NBA'den yapılan açıklamada, "Bugün açıklanan federal iddianameleri inceleme sürecindeyiz. Terry Rozier ve Chauncey Billups, takımlarından derhal uzaklaştırılmıştır. İlgili makamlarla iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iddiaları son derece ciddiye alıyoruz ve oyunumuzun bütünlüğü, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

34 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

ABD basınında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması kapsamında aralarında Billups ve Rozier'ın da bulunduğu yasa dışı bahis ve kumar şebekesiyle ilişkisi tespit edilen 34 kişinin tutuklandığı duyurulmuştu.

