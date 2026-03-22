ÇİMKA Mersin uzatmada yarı final biletini kaptı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Lig çeyrek final play-off mücadelesinde ÇİMSA ÇBK Mersin uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ile karşı karşıya geldi.

ÇİMSA ÇBK MERSİN, UZATMADA KAZANIP YARI FİNALE YÜKSELDİ

Normal süresi 86-86 tamamlanan mücadelede uzatma sonunda deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı 99-95 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

1. Periyot: 25-25

Devre: 46-45

3. Periyot: 66-70

Normal süre: 86-86

Beş faulle çıkan: 44.05 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

