ÇİMKA Mersin uzatmada yarı final biletini kaptı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Lig çeyrek final play-off mücadelesinde ÇİMSA ÇBK Mersin uzatma dakikalarında Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale kaldı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA ile karşı karşıya geldi.
ÇİMSA ÇBK MERSİN, UZATMADA KAZANIP YARI FİNALE YÜKSELDİ
Normal süresi 86-86 tamamlanan mücadelede uzatma sonunda deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı 99-95 yendi.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükselen ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.
1. Periyot: 25-25
Devre: 46-45
3. Periyot: 66-70
Normal süre: 86-86
Beş faulle çıkan: 44.05 Esra Ural Topuz (ÇİMSA ÇBK Mersin)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)