Derbide kazanan Fenerbahçe

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 8. hafta derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 97-91 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda ligin yenilgisiz tek ekibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Son çeyrekte çok etkili bir hücum performansı ortaya koyan Fenerbahçe, toplam 5 oyuncusundan çift haneli skor katkısı alarak sahadan 97-91’lik skorla galip ayrıldı.

Wilbekin sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldız skoreri Scottie Wilbekin, maçın son bölümünde yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle kenara geldi.

Fenerbahçe ligde kaybetmedi

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 7. maçını da kazanarak tüm kulvarlarda üst üste 6. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta evinde Gaziantep Basketbol’u konuk edecek.

Ligde 2 maçlık galibiyet serisi son bulan ve toplamda 5. yenilgisini alan Galatasaray ise Bahçeşehir Koleji deplasmanında sahne alacak.

Ennis 27 sayı ile maçın en skoreri oldu

Galatasaray'da ise Dee Bost 25 sayı, 4 ribaund, 7 asist; Dylan Ennis 27 sayı, 3 asist, 1 top çalma; Tyrus McGee 10 sayı, 2 asist; Angelo Caloiaro 9 sayı, 4 ribaundla oynadı.

Fenerbahçe'de en çok sayıyı Wilbekin attı

Fenerbahçe'de ise Scottie Wilbekin 22 sayı, 4 ribaund, 5 asist; Nick Calathes 14 sayı, 5 ribaund, 11 asist; Nigel Hayes-Davis 19 sayı, 7 ribaund; Devin Booker 11 sayı, 1 ribaund; Metecan Birsen 15 sayı, 7 ribaund, 3 asistle mücadele etti.