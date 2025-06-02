Dusan Alimpijevic: Yarı finale en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline yükselen ve Anadolu Efes'in rakibi olan Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, en iyi şekilde hazırlanmak zorunda olduklarını söyledi.

Sırp başantrenör, play-off çeyrek finalinde Galatasaray'ı 107-85 yenerek seriyi 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BİR İŞ ORTAYA KOYDUK"

Çok mutlu olduğunu dile getiren Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:

Çok iyi bir iş ortaya koyduk. İlk olarak ligde normal sezonu ikinci sırada bitirdik. Yarı finale yükseldik ama şu an kutlama yapma zamanı değil çünkü biz küçük bir kulüp değiliz. Ev sahibi avantajına sahibiz. Yarı finale en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız.

"KONUŞTUĞUMUZ ŞEYLERİ SAHAYA YANSITABİLDİK"

Siyah-beyazlı basketbolcu Yiğit Arslan ise çok iyi bir çeyrek final serisi oynadıklarını vurgulayarak, şu şekilde konuştu: