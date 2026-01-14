Bodrum FK'da yeni başkan Taner Ankara oldu

- Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni başkanı Taner Ankara oldu.
- Aşkın Demir, sağlık sorunları nedeniyle başkanlık görevini bırakmıştı.
- Kulüp, Taner Ankara'ya başarılar diledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Geçen yıl haziran ayında Fikret Öztürk'ten görevi devralan Aşkın Demir, 6 ay sürdürdüğü başkanlık görevini geçen 29 Aralık'ta sağlık sorunları nedeniyle bıraktığını açıklamıştı.
Bodrum FK'da yaklaşık 2 haftadır süren belirsizlik sona erdi.
KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ
Yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni başkan Taner Ankara oldu. İş insanı Taner Ankara, lojistik işiyle uğraştığı bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübümüzün yeni Başkanı Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.