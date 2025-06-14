A Milli Kadın Basketbol Takımı, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu’nda mücadele edecek.

Turnuva öncesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılan medya gününde konuştu.

"KAMP SÜREÇLERİ YIPRATICI OLABİLİYOR"

Çok iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyleyen Memnun, şu şekilde konuştu:

Oyuncuların dikkati, özverisi ve enerjisi sürekli artarak yukarı geldi. Son rötuşları yapıyoruz. Önemli olan İsteğimizi motivasyonumuzu ve umudumuzu canlı tutmaktı. Kamp süreçleri yıpratıcı olabiliyor. Sonlara doğru yorgunluk başlıyor ancak bu sefer çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle istek ve motivasyon çok önemli. Bu yönden çok iyi bir durumdayız. Teknik açıdan çok küçük 1-2 detayı oturtacağız. Yeterli zamanımız var. Bu kadroyu 2-3 yıl önce oluşturmaya başlamıştık. Geçen sene de minik kamplar yapmıştık. Burada onların sonuçlarını almaya başladık. Mottomuz, birbirimiz için oynamak. Büyük adımlar katettik. İstekli ve heyecanlıyız. Bu beni çok umutlandırıyor. Kolay olmadığını biliyoruz. Güçlü bir milli takım mirasımız var. Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğümüz var. Son birkaç dönemde ondan biraz geride kaldık. Tekrar o günlerimize gelmek istiyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Tek ihtiyacımız olan iyi sonuçlar almak. Bunun milli takımın layık olduğu yere gelmesinde çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum.