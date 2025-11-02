Emlak Konut, BOTAŞ deplasmanında kazandı

- Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ'ı 78-76 yendi.
- Maç Ankara Spor Salonu'nda oynandı ve Emlak Konut, ligde üçüncü galibiyetini elde etti.
- BOTAŞ ise üçüncü yenilgisini aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 78-76'lık skorla konuk takım Emlak Konut oldu.
Emlak Konut ligde 3. galibiyetini aldı, BOTAŞ ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Samet Biner, Erdoğan Çelebi, Gündoğan Ali Balaban
BOTAŞ: Bejedi 12, Davis 21, Rana Uçar 4, Işılay Eğin 1, Serfa, Tuba Poyraz 11, Dantas 4, Williams 10, Ayşegül Günay Aladağ 13, Selin Rachel Gül, Işık Su Güven
Emlak Konut: Berfin Sertoğlu 9, Thomas 14, Günesh Denise Karaoğlan 2, Macaulay 20, Ndour 15, Melek Uzunoğlu 8, Delaere 5, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 3, Holesinska 2, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 18-16
Devre: 40-39
3. Periyot: 56-54
Beş faulle oyundan çıkan: 38:34 Ndour, 39:51 Ceren Akpınar (Emlak Konut)