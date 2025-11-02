Abone ol: Google News

Emlak Konut, BOTAŞ deplasmanında kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu BOTAŞ'ı 78-76 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 16:12
Emlak Konut, BOTAŞ deplasmanında kazandı
  • Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ'ı 78-76 yendi.
  • Maç Ankara Spor Salonu'nda oynandı ve Emlak Konut, ligde üçüncü galibiyetini elde etti.
  • BOTAŞ ise üçüncü yenilgisini aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 78-76'lık skorla konuk takım Emlak Konut oldu.

Emlak Konut ligde 3. galibiyetini aldı, BOTAŞ ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Samet Biner, Erdoğan Çelebi, Gündoğan Ali Balaban

BOTAŞ: Bejedi 12, Davis 21, Rana Uçar 4, Işılay Eğin 1, Serfa, Tuba Poyraz 11, Dantas 4, Williams 10, Ayşegül Günay Aladağ 13, Selin Rachel Gül, Işık Su Güven

Emlak Konut: Berfin Sertoğlu 9, Thomas 14, Günesh Denise Karaoğlan 2, Macaulay 20, Ndour 15, Melek Uzunoğlu 8, Delaere 5, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 3, Holesinska 2, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 18-16

Devre: 40-39

3. Periyot: 56-54

Beş faulle oyundan çıkan: 38:34 Ndour, 39:51 Ceren Akpınar (Emlak Konut)

Eshspor Haberleri