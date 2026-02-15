Abone ol: Google News

Galatasaray ve ENKA, 8'li final turuna çıktı

Sutopu Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu'nda ENKA, Galatasaray'ı 15-14 mağlup etti. Galatasaray ve ENKA, 8'li final turuna yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 17:51
  • 8'li final turu kura çekimi yarın yapılacak.

Sutopu Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu maçları, İstanbul'da tamamlandı.

Organizasyonun son gününde Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelen ENKA, rakibini 15-14 mağlup etti.

Bu sonuçla ENKA, grubunu 6 puanla ilk sırada, sarı-kırmızılılar ise 3 puanla 2. basamakta tamamlarken iki takım da adını 8'li final turuna yazdırdı.

Kupada 8'li final turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

