Galatasaray ve ENKA, 8'li final turuna çıktı

- Sutopu Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu'nda ENKA, Galatasaray'ı 15-14 yendi.
- Galatasaray ve ENKA, 8'li final turuna yükseldi.
- 8'li final turu kura çekimi yarın yapılacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sutopu Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu maçları, İstanbul'da tamamlandı.
Organizasyonun son gününde Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelen ENKA, rakibini 15-14 mağlup etti.
ENKA VE GALATASARAY TURLADI
Bu sonuçla ENKA, grubunu 6 puanla ilk sırada, sarı-kırmızılılar ise 3 puanla 2. basamakta tamamlarken iki takım da adını 8'li final turuna yazdırdı.
Kupada 8'li final turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.