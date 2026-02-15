Abone ol: Google News

Mikael Kingsbury altın madalya aldı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın serbest stil kayak erkekler çiftler moguls kategorisinde Kanadalı Mikael Kingsbury, altın madalya elde etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 17:48
Mikael Kingsbury altın madalya aldı
  • Mikael Kingsbury, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları serbest stil kayak erkekler çiftler moguls kategorisinde altın madalya kazandı.
  • Kanadalı sporcu, finalde Japon Ikuma Horishima'yı 30-5 yenerek kariyerinin 5. olimpiyat madalyasına ulaştı.
  • Avustralyalı Matt Graham, bronz madalyayı Japon Takuya Shimakawa'yı 20-15 yenerek kazandı.

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününde serbest stil kayak erkekler çiftler moguls müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Kanadalı Mikael Kingsbury, finalde karşılaştığı Japon Ikuma Horishima'ya 30-5 üstünlük kurarak altın madalyaya ulaştı.

Kingsbury, oyunlardaki ikinci, kariyerinin 5. olimpiyat madalyasını aldı.

BRONZ MADALYA AVUSTRALYA'YA GİTTİ

Horishima'nın gümüş madalya kazandığı kategorinin üçüncülük müsabakasında ise Japon Takuya Shimakawa'yı 20-15'lik skorla geçen Avustralyalı Matt Graham, bronz madalyayı boynuna taktı.

Eshspor Haberleri