Mikael Kingsbury altın madalya aldı

- Mikael Kingsbury, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları serbest stil kayak erkekler çiftler moguls kategorisinde altın madalya kazandı.
- Kanadalı sporcu, finalde Japon Ikuma Horishima'yı 30-5 yenerek kariyerinin 5. olimpiyat madalyasına ulaştı.
- Avustralyalı Matt Graham, bronz madalyayı Japon Takuya Shimakawa'yı 20-15 yenerek kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 9. gününde serbest stil kayak erkekler çiftler moguls müsabakaları, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Kanadalı Mikael Kingsbury, finalde karşılaştığı Japon Ikuma Horishima'ya 30-5 üstünlük kurarak altın madalyaya ulaştı.
Kingsbury, oyunlardaki ikinci, kariyerinin 5. olimpiyat madalyasını aldı.
BRONZ MADALYA AVUSTRALYA'YA GİTTİ
Horishima'nın gümüş madalya kazandığı kategorinin üçüncülük müsabakasında ise Japon Takuya Shimakawa'yı 20-15'lik skorla geçen Avustralyalı Matt Graham, bronz madalyayı boynuna taktı.