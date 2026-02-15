Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

- Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Bu galibiyetle Halkbank, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya çıkardı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise sezonun 13. mağlubiyetini aldı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Halkbank ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.
Halkbank ligdeki galibiyet sayısını 16'ya çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
86 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Sadık Canyurt
Halkbank: Sliwka, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Arda Bostan, Tuna Uzunkol)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazli, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Kerem Süel, Özgür Benzer, Eyüp Ensar Demirbiler)
Setler: 25-22, 25-21, 25-19
Süre: 86 dakika