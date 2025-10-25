Emlak Konut, Dardanel Çanakkale Belediyespor'a fark attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Emlak Konut ile Dardanel Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 85-54'lük skorla ev sahibi takım Emlak Konut oldu.

Bu sonuçla bir maçı eksik Emlak Konut, ligde 2. galibiyetini elde ederken Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Yarkın Keskin, Yiğit Emre Şimşek, Kamil Alok

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 5, Thomas 14, Macaulay 9, Berfin Sertoğlu 7, Gueye 12, Ferda Yıldız 8, Ceren Akpınar, Delaere 2, Zeynep Sinem Çelik 1, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 16, Gizem Başaran Turan 6

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 8, Meryem Gültekin 3, Başak Altunbey 6, Wallace 4, Powers 18, Saliha Mandıracı 2, Elif Emirtekin 3, Dilara Tongar 2, Simge Tokmak 8

1. Periyot: 21-14

Devre: 44-28

3. Periyot: 67-41

Beş faulle çıkanlar: 37.52 Başak Altunbey, 37.69 Powers (Dardanel Çanakkale Belediyespor)