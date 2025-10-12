Abone ol: Google News

Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol'u yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut, Kocaeli Kadın Basketbol'u 69-57 mağlup etti

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 16:44
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Emlak Konut ile Kocaeli Kadın Basketbol karşı karşıya geldi.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 69-57'lik skorla ev sahibi takım Emlak Konut oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Niyazi Yasin Kahraman, Süleyman Tepe

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 20, Macaulay 14, Berfin Sertoğlu 9, Gueye 4, Ferda Yıldız 1, Delaere 16, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu

Kocaeli Kadın Basketbol: Martinez 5, Zabotkaite 4, İnci Güçlü 2, Yağmur Bul 3, Jones 23, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Reimer 9, Derin Yaya, Buket Ünal

1. Periyot: 17-13

Devre: 34-25

3. Periyot: 48-36

