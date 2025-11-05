Abone ol: Google News

Emlak Konut, TTT Riga'ya şans tanımadı

Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu 5. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Letonya ekibi TTT Riga'yı 70-59 yendi.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 22:59
  • Emlak Konut, FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nda TTT Riga'yı deplasmanda 70-59 yendi.
  • Victoria Macaulay ve Astou Ndour'un etkili performansları galibiyeti getirdi, Ndour 21 sayıyla öne çıktı.
  • Bu sonucun ardından Emlak Konut, play-off 1. turunu garantiledi.

Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu 5. haftasında Letonya ekibi TTT Riga ile temsilcimiz Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Rimi Olimpiyat Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde bitiren konuk takım, ikinci periyotta hücumda etkili olan TTT Riga'ya karşı devre arasına 32-28 geride girdi.

İkinci devrede Victoria Macaulay ve Astou Ndour'un skorer performansıyla tekrar üstünlüğü ele alan Emlak Konut, üçüncü çeyreğini 53-42 önde geçtiği mücadeleden 70-59 galip ayrıldı.

EN SKORER İSİM NDOUR

Emlak Konut'ta Ndour, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.

TTT Riga'da Enija Viksne'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

EMLAK KONUT'TAN 4. GALİBİYET

Bu sonuçla play-off 1. turuna kalmayı garantileyen ikinci sıradaki Emlak Konut, 4. galibiyetini elde etti.

Letonya temsilcisi ise bir galibiyetle üçüncü basamakta yer aldı.

