Emlak Konut, TTT Riga'ya şans tanımadı

- Emlak Konut, FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nda TTT Riga'yı deplasmanda 70-59 yendi.
- Victoria Macaulay ve Astou Ndour'un etkili performansları galibiyeti getirdi, Ndour 21 sayıyla öne çıktı.
- Bu sonucun ardından Emlak Konut, play-off 1. turunu garantiledi.
Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu 5. haftasında Letonya ekibi TTT Riga ile temsilcimiz Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Rimi Olimpiyat Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-14 önde bitiren konuk takım, ikinci periyotta hücumda etkili olan TTT Riga'ya karşı devre arasına 32-28 geride girdi.
İkinci devrede Victoria Macaulay ve Astou Ndour'un skorer performansıyla tekrar üstünlüğü ele alan Emlak Konut, üçüncü çeyreğini 53-42 önde geçtiği mücadeleden 70-59 galip ayrıldı.
EN SKORER İSİM NDOUR
Emlak Konut'ta Ndour, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.
TTT Riga'da Enija Viksne'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
EMLAK KONUT'TAN 4. GALİBİYET
Bu sonuçla play-off 1. turuna kalmayı garantileyen ikinci sıradaki Emlak Konut, 4. galibiyetini elde etti.
Letonya temsilcisi ise bir galibiyetle üçüncü basamakta yer aldı.