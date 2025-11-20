Erdem Can: Çok top kaybı yaparak oynadık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

EuroCup B Grubu 8'inci hafta maçında Türk Telekom, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 93-84 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 6 galibiyete ulaşırken Türk Telekom, 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Maçın en skorer ismi ise konuk ekipte 20 sayı kaydeden Devon Dotson oldu.

"ÇOK TOP KAYBI YAPARAK OYNADIK"

Müsabaka sonrasında Türk Telekom başantrenörü Erdem Can konuştu.

Ankara Spor Salonu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, "Sezon başında da kötü oynadığımız karşılaşmalar oldu ama bu maçta özellikle savunmadaki dirençsizliğimiz, bire birde kolay pozisyonlar vermemiz bizi çok etkiledi. Hücumda da ritmimizi kaybedip onun etkisiyle çok top kaybı yaparak oynadık. Ama sezon çok uzun. Sonuçta bir maç oynadık. Çok önemli maçlar önümüzde. Bu maçtan ders alıp onlara hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.