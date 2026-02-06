Dursun Özbek: Galatasaray'ın bütçesi 400 milyon euro

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özbek, sarı-kırmızılıların mali yapısına değindi.

"2015 YILINDA BUGÜNÜ HAYAL ETSEM RÜYA DERDİM"

Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü 400 milyon euroluk bir bütçeyi yönetiyor. 2015 yılında Galatasaray Başkanı olarak bugünü hayal etsem bunu bir rüya olarak kabul ederdim. 'Böyle bir şey olmaz' derdim." sözlerini sarf etti.

Özbek daha sonra son dört yılda sponsorlukların gösterdiği artışın altını çizdi.

"SPONSOR DESTEĞİMİZ 85-90 MİLYON EURO BANDINA GELDİ"

Galatasaray Başkanı bu konuyla ilgili ise, "Galatasaray bir dünya markası. 2022 yılında 20 milyon euro seviyesinde olan sponsorluk desteği, bu sene itibarıyla 85-90 milyon euro bandına geldi. Bu her iki tarafın memnuniyetini gösteriyor." ifadelerini kullandı.