Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti

Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 14:31
Ara transfer döneminin son günü hareketli geçmeye devam ediyor.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

KAYSERİ SAVUNMAYA TAKVİYE YAPTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

