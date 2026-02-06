Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti

- Kayserispor, Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet'i transfer etti.
- Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Kulüp, oyuncuya başarılar diledi.
Ara transfer döneminin son günü hareketli geçmeye devam ediyor.
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
KAYSERİ SAVUNMAYA TAKVİYE YAPTI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.