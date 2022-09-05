Ergin Ataman: Furkan'a saldırmak için soyunma odasına gittiler

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Furkan soyunma odasına gittiği anda oynamayan Shengelia, kadroda olan Bitadze, Furkan'a saldırdı" dedi.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Gürcistan ile karşılaştı.

A Milli Takım grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Gürcistan ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın son periyodunda milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze arasında gerginlik yaşanırken, iki oyuncu da diskalifiye edildi.

Sahada gerginlik yaşandı

A Milli Takım'ın hücumunda pota altında Furkan Korkmaz'a yapılan faul sonrası gelişen gerginlikte Sanedze, milli oyuncunun yanına giderek diyaloğa girdi. Furkan Korkmaz ve Sanadze daha sonra birbirlerinin üzerine yürürken, araya giren diğer oyuncular olayın büyümesini engelledi.

Bu sırada Gürcistanlı taraftarların yer aldığı tribünlerden, A Milli Takım'ın yedek kulübesine doğru yabancılar maddeler atıldı.

Gerginliğin bitmesiyle saha kenarında görüntüleri izleyen hakemler, teknik faul verdikten sonra iki oyuncuyu da diskalifiye etti.

Ergin Ataman ihraç edildi

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçın son bölümünde oyundan ihraç edildi.

Tecrübeli başantrenör, ikinci uzatma bölümde Cedi Osman'a çalınan sportmenlik dışı faulden sonra yaptığı itirazların ardından üst üste iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Saha içine girerek hakemlerin kararlarına sert tepki gösteren Ataman, güçlükle soyunma odasına götürüldü.

"Maç esnasında soyunma odasına gidip Furkan'a saldırdılar"

Ergin Ataman, Gürcistan maçında ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman; "Furkan soyunma odasına gittiği anda oynamayan Shengelia, kadroda olan Bitadze, Furkan'a saldırdılar. Bizim ekip de içeri girip Furkan'ı koç odasına sakladılar. FIBA organizasyonunda böyle bir şey olması saçmalık. Bunlar zaten görüntülerde ortaya çıkacak. Ben de diskalifiye olduğumda, koç odasına gittim. Gürültüleri duydum ve Gürcü polisinin takımımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi tartakladıklarını gördüm." dedi.

"Maçta kural hatası vardı"

Maçta kural hatası olduğunu söyleyen Ataman; "Maç saatinde yapılan bu tür değişiklikler kural hatasına giriyor. Resmi olarak, anında, maç oynanırken yaptı itirazı. Bizi püskürttüler masadan. İspatıyla birlikte maçın sonucuna itiraz ettik. Maçın tekrarını veya son 4.5 dakikanın tekrar oynanmasını istedik." açıklamasında bulundu.

"Eski basketçilerin çocuklara 'Yüreksizsiniz' demesini kabul etmem"

Turnuvayla ilgili konuşan Koç; "Henüz bitmiş bir şey yok. Takım olarak, bu olayların etkisinden kurtulup, aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Burada bir milli takım var. Turnuva bittikten sonra eleştiri olabilir, beni eleştirsinler ama turnuva sırasında desteklerini versinler. Eski basketbolcuların çıkıp da bu çocuklara 'Siz yüreksizsiniz' demesini kabul etmem, etmiyorum. Geçmişte Milli Takım'da oynayıp, hiçbir şey kazanamamalarına rağmen, burada canını ortaya koyan çocuklara 'yüreksiz' demeleri beni yaralıyor. Bu çocukları da yaralıyor." sözlerini sarf etti.