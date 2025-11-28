Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ilk maçında evinde Bosna Hersek'i 93-71'lik skorla mağlup etti.

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ ATIŞ SEÇENEKLERİ BULDUK VE BUNLARI DEĞERLENDİRDİK"

Maça çok iyi başladıklarını belirten Ergin Ataman şöyle dedi:

"Agresif savunma yaptık, hızlı hücumlardan sayılar bulduk ve oyunu kontrol ettik. İkinci çeyreğe hücumda çok top kaybı yaparak başladık. Onlara sayı şansı verdik ve farkı kapattılar. Devre arasında yaptığımız hatalar üzerine konuştuk. Üçüncü periyotta savunmaya çok önem verdik. İlk yarıya göre oyunu daha iyi kontrol ettik. Topu iyi paylaştık. Çok iyi atış seçenekleri bulduk ve bunları değerlendirdik. Son çeyrekte de iyi oyunumuzu sürdürdük ve önemli bir galibiyet aldık."

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim'in sağlık durumu hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Ayak bileği burkulması. Sanki ciddi gibi duruyor. Açıkçası Onuralp'in diğer maça yetişeceğini sanmıyorum." diye konuştu.

Grupta Sırbistan'ın, İsviçre'yi ilk yarıyı 57-34 geride tamamlamasına karşın 90-86 yendiği diğer müsabakayı da değerlendiren Ataman, "Grup maçları bu şekilde. Klasmanda üst sıralarda olmayan takımlar da ciddi maçlar oynayabiliyor. Kadrolar da çok farklı. İsviçre'yi tanımıyoruz. Tabii ki deplasmandaki maç zorlu olacak ama mutlak hedefimiz galibiyet." şeklinde görüş belirtti.

"AYNI CİDDİYETLE DEVAM EDECEĞİZ"

Ergin Ataman, öncelikli hedeflerinin 2027 Dünya Kupası Elemeleri birinci tur grup aşamasını iyi bir sonuçla bitirmek olduğunu kaydetti.

Elemelerde farklı bir kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan Ataman şu cümleleri kurdu: