Galatasaray’da Furkan Koçak ile Yusuf Dağhan Kahraman siftah yaptı

Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, İstanbulspor’u konuk etti ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk bu müsabakada 4 genç futbolcusuna şans verdi.

Gökdeniz Gürpüz, 11’de başladığı maçta 75. dakikada yerini bir diğer genç futbolcu Ada Yüzgeç'e bıraktı.

İLK KEZ OYNADILAR

Yedek başlayan Furkan Koçak 83. dakikada Eren Elmalı’nın, Yusuf Dağhan Kahraman da 88. dakikada Kazımcan Karataş’ın yerine oyuna dahil oldu.

Furkan ile Yusuf Dağhan böylece sarı-kırmızılılarda A takımda ilk kez forma oynama heyecanını yaşadı.