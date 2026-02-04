Abone ol: Google News

Galatasaray’da Furkan Koçak ile Yusuf Dağhan Kahraman siftah yaptı

Galatasaray’ın genç futbolcuları Furkan Koçak ve Yusuf Dağhan Kahraman, İstanbulspor maçıyla A takımda ilk maçına çıktı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 23:12
  • Galatasaray, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yendi.
  • Teknik Direktör Okan Buruk, dört genç futbolcusuna bu maçta şans verdi.
  • Furkan Koçak ve Yusuf Dağhan Kahraman, A takımda ilk kez forma giydi.

Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Galatasaray, İstanbulspor’u konuk etti ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk bu müsabakada 4 genç futbolcusuna şans verdi.

Gökdeniz Gürpüz, 11’de başladığı maçta 75. dakikada yerini bir diğer genç futbolcu Ada Yüzgeç'e bıraktı.

İLK KEZ OYNADILAR

Yedek başlayan Furkan Koçak 83. dakikada Eren Elmalı’nın, Yusuf Dağhan Kahraman da 88. dakikada Kazımcan Karataş’ın yerine oyuna dahil oldu.

Furkan ile Yusuf Dağhan böylece sarı-kırmızılılarda A takımda ilk kez forma oynama heyecanını yaşadı.

