Okan Buruk'tan maç sonu transfer sözleri

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu üçüncü haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 9 yaptı. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"TEK ÜZÜLDÜĞÜMÜZ O"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maçtan önce de söyledim. Bu maçlar, maç eksiği olan oyuncular için önemli. Bugün bunu tamamladık. Yeni transferimiz 90 dakika oynadı. 3 genç oyuncumuz oynadı. Tek üzüldüğümüz, rakip kaleci ile Ahmed'in çarpışması oldu.

"İKİ GÜZEL MAÇ OLACAK"

Türkiye Kupası maçları hakkında Okan Buruk, şöyle konuştu:

İlk yarıda daha çok ürettik. İkinci yarıda daha az ürettik. Kazanmak istiyorduk. 9 puan. Grupta birinci sıradayız. Son maçı Alanya ile oynayacağız. Biz o maçı oynarken Trabzonspor ve Başakşehir oynayacak. İki tane güzel maç olacak.

TRANSFER YANITI

Transfer hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Maç öncesi de söyledim. Ben artık takıma odaklanmak zorundayım. Burada da söyledim, maça odaklandık dedim. Yarın Avrupa için liste verme zamanı. Bugün bir oyuncu geldi, daha önce iki oyuncu geldi. Şu anda durum bu şekilde. Arada 2 gün var. Net olan, eksik olan bölgeleri tamamlamaktı. Bir ölçüde bunu tamamladık. Yarın daha net bir şekilde yeni gelen oyuncumuz da imzayı attıktan sonra... Şu andaki düşüncemiz bu şekilde. Transfer üzerinden konuşuyoruz her şeyi. Önemli bir kadromuz var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Singo, yaklaşık 70 gündür oynamıyordu. Bizim için bir transfer gibi oldu. Çok şükür kadromuz tamamlandı. 3 oyuncu ile birlikte kadro yarışı yeniden başlıyor. Ben ve takım buna odaklanmak istiyor. Aslolan sahadaki performansımız. Çok fazla transfer yaptığınızda kimse size kupa vermiyor. Önemli olan takıma odaklanmak, futbolumuzu geliştirmek. 3 kulvarda yarışacaksak oyuncuları hazır tutmak. Oyuncularımla birlikte takım olmayı ve performans vermeyi umuyorum.

JUVE'YE KADRO YETER Mİ?

"Juventus maçı için kadro yeterli mi?" sorusuna Buruk, şu yanıtı verdi:

Biz kasım ayında ekstrem bir şey yaşadık, eksilme yaşadık. Kadro o zaman eksik gözüktü. Galatasaray Spor Kulübü'nün harcadığı bu sezon bonservisler, maaşlar... Hepsini üst üste koyunca, geçen hafta da söyledim. Osimhen'in bonservisi, maaşı koyduğunuzda bir takım kurma şansınız var. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Uğurcan ve Singo gibi... İlkay'ı kadroya kattık. Sane gibi çok önemli bir oyuncu kadroya kattık. Her takımın bir bütçesi var. Sezon başında ona sadık kalmanız gerekiyor. Delenler var, ceza alanlar var. Avrupa'da da bununla ilgili ceza alanlar var. Bundan önce çok ceza alan Türk takımı var. Transfer yapın üzerinden gitmemek lazım. Bu konulara da hakim olmak gerekiyor.

"ÖNEMLİ DESTEKLER ALDIK"

Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi önemli destekler aldık. Asprilla'nın performansı, Noa Lang'ın geçen haftaki performansına bakınca bize gerçekten katkı sağlayacak iki oyuncu geldi. Renato'nun da işlemleri bitecek. Antremanlarda göreceğiz, genç ve dinamik bir oyuncu. Kadro dinamiği için bunlar çok önemliydi. Bundan sonra sahaya odaklanacağız.

CAN ARMANDO GÜNER

Can Armando Güner transferi hakkında Buruk, şunları dedi:

Transfer dosyası açtınız sanırım. (Gülerek) Görüşmeler sürüyor. Sezon sonu anlaşma için kendisiyle anlaşma sağlandı. Şu andaki gelişiyle ilgili görüşmeler sürüyor. Transferden çok ben takıma odaklandım.

"ÜZÜCÜ BİR ÇARPIŞMA OLDU"

Maç içerisinde Galatasaraylı Ahmed Kutucu ile İstanbulsporlu İsa Doğan'ın çarpışmasına değinen Buruk, "Üzücü bir çarpışma oldu. İkisine de geçmiş olsun. Ahmed'in önemli bir şeyi yok. İsa'da kırık oluştu gibi gözüktü. Ona da geçmiş olsun. Sakatlık olmadığı için şükrediyoruz. Az süre almış ve yeni transfer olan oyuncularımız, bu maçta oynadı. Altyapıdan 3 oyuncu sahadaydı. 9 puana ulaştık. Hedefimiz, grubu birinci sırada bitirmek. İlk yarı baskılı oynayarak istediğimizi aldık. İkinci yarıda rakip, arkaya yerleşti. Biz de topu ayağımızda tuttuk. İki takım açısından da güzel bir mücadele oldu." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ MAÇLARA GİRECEĞİZ"

Galatasaray'ın üç kulvarda yarışmasının çok önemli olduğunu aktaran Buruk, "Süper Lig'de birinciyiz. Türkiye Kupası'nda da birinciyiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile çok önemli maçlar oynayacağız. Çok önemli maçlara gireceğiz. Bu önemli maçlardan önce oyuncularımın performansını görmek önemliydi. Wilfried Singo, uzun zaman sonra sahalara döndü. Singo'ya yeni bir transfer olarak bakıyorum. O da oynamayı çok istiyordu. Onu, güvenli şekilde oynatmak istedik. Onun geri dönmesi sevindirici." diye konuştu.

"İKİ ÖNEMLİ OYUNCU ALDIK"

Transferin son günlerine girdiklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Ön tarafa Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi iki önemli oyuncu aldık. Bize kalite katacaklar ve maç çözecekler. Orada bir sıkıntımız vardı. Ön taraftaki oyunculara büyük bir yük binmişti. Rotasyon için iyi oldu. Orta saha için bir arayışımız oldu. Her istediğinizi alamayabiliyorsunuz. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. İstediğimiz ve düşündüğümüz oyuncular olmadı. İstemediğim bir oyuncuyu aldıktan sonra transfer yapmanın bir anlamı yok. Genç bir oyuncuya gittik. Renato Nhaga, ileriye dönük bir yatırım. Maçlarına baktık. Şu anda kadroda yer alabilecek bir oyuncu. Onun dışında gözüken bir transferimiz yok." şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Ara transferde kadroyu genişlettiklerini dile getiren Buruk, "Mario Lemina'nın Juventus maçında cezalı olması, bizim için dezavantaj. Buna da bir çözüm bulacağız. Avrupa'da bu büyük maçları oynamış oyuncuları, bu karşılaşmada kullanmak istiyoruz. Kadro genişliği olarak sezon başına göre daha iyiyiz. Daha iyi de olabilirdik. Her takım için geçerli bu. Şu anda saha içine odaklanmalıyız. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz ve Abdullah Kavukcu, çok iyi niyetli. Oyuncu izleme ekibimizin çalışmaları da var. Bazen parayla alamadığınız oyuncular oluyor. Bundan önceki senelerde filmin sonunu mutlulukla bitirdik. Yine bunu yapacağız. Buna inanıyorum. Sadece artık sahaya odaklanmamız gerekiyor. Transfer döneminden çıktığımız her zaman daha iyi oynamaya başladık. Bundan sonra daha iyi bir Galatasaray göstermek istiyoruz. Sorular hep transferlerle ilgili oluyor. Benim için de bu çok zor. Ben sahaya odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"SÜRE ALMASI ÖNEMLİYDİ"

Singo'nun durumuna değinen Buruk, "Singo'nun bugün süre alması önemliydi. Maçların gidişatına göre karar vereceğiz. Juventus maçı için sonra karar veririz. Sallai gibi çok yönlü bir oyuncumuz var. Onu farklı yerlerde kullanabiliriz. Çok iyi orta saha oyuncularına da sahibiz. Ön tarafa da 2 oyuncumuzun gelmesi, derinlik oluşturdu. Sakatlıktan çıkmış bir Yunus Akgün var. Onu dinlendirdik. Ağrıları vardı. Son günlerde çok daha iyi. Barış Alper Yılmaz da biraz dinlendi. Leroy Sane de umarım sakatlıktan çıkacak. Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında oynar mı bilmiyorum. Öndeki dörtlü hattımız, daha iyi olacak. Gabriel Sara'nın da performansı yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

"KULÜP YERİNE OYUNCU ALAMADI"

Real Betis'in oyuncusu Sergi Altimira ile ilgilendiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

Kulüp yerine oyuncu alamadı. Bu yüzden de Altimira'yı satmadı. Gecemizi ve gündüzümüzü bu işe veriyoruz. Ekibimle inanılmaz bir çalışma yapıyoruz. Saatlerce futbolcu izliyoruz. Bazen istedikleriniz gerçekleşmiyor. Transfer işi böyledir. Siz, kulübü ikna etseniz, oyuncu Türkiye'ye gelmek istemeyebiliyor. Burada bir denge var. Genç bir oyuncuyu buraya getirmek zor. 3 tane beğendiğimiz genç oyuncu ile görüştük. Gelmek istemediler. Süper Lig'i düşüş olarak görüyorlar. Direkt oynayan oyuncuyu da kimse vermiyor. Çok absürt rakamlar ortaya çıkabiliyor. İyi niyetin farkına varmak gerekiyor. Her şey Galatasaray için. Galatasaray mutlu oldu mu hepimiz mutlu oluyoruz. Sorumlu olduğumuz bir taraftar var. Onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Beni mutlu edecek transferleri kadromuza kattık. Transfer işini bir kenara bırakıp, futbola odaklanmamız lazım. Eleştiriler haklı mı? Kimsenin haksız olduğunu söyleyemeyiz. Harcanan çok büyük bir meblağ var. 'Galatasaray para harcamadı.' diyemezsiniz. Victor Osimhen'i almak, Türkiye'de bir takımın yapabileceği bir şey değildi. Yönetimi koruduğumu düşünmeyin. Eleştiri tabii ki olacak. Bunun yanında iyi yapılan şeyleri de görmek lazım.

"BU İŞE BEN KARAR VERMİYORUM"

Sportif direktörle çalışma fikri ile ilgili konuşan Buruk, "Kendimle ilgili olan kısma bakıyorum. Galatasaray'da geçirdiğim 3,5 sene, benim için çok önemli. Çok önemli tecrübe kazandım. Ben bir teknik adam olarak takımımı en iyi duruma getirmek istiyorum. Bu işe ben karar vermiyorum." dedi.