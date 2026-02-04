Kazımcan Karataş: Fırsatı iyi değerlendirdim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılıların savunmacısı Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞUR"

Maçta yaşanan talihsiz sakatlık sonrası konuşan Kazımcan, "İkinci yarının başında bir pozisyon oldu. Umarım Ahmed ve rakip kaleci en kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.

"FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİM"

Bu maçta stoper oynaması hakkında yorum yapan Kazımcan, "Bir şey söylememe gerek yok. Hocamız böyle kullandı. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Başka yerde görev verirse de elimden geleni yaparım. Kendimi hep hazır tuttum. Kendi başıma başarmadım. Hocamız, teknik heyet ve takım arkadaşlarımla kendimi buldum ve fırsatı iyi değerlendirdim." ifadelerini kullandı.