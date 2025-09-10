Ergin Ataman'dan Yunanistan maçı için çağrı!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, taraftar desteğinin önemini vurgulayarak hava yolu şirketlerine ek sefer düzenlemesi çağrısında bulundu.

Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan ile EuroBasket 2025'te tarihi bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

"TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Yunanistan'ın karşılaşmada daha fazla taraftar desteği alabilmek için Letonya'nın başkenti Riga'ya ek seferler düzenleyeceğini aktaran Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı: