Nicolo Zaniolo: Udinese'de kalmak istiyorum

Kariyerini ülkesi İtalya'nın Udinese takımında sürdüren Nicolo Zaniolo, eski teknik direktörü Jose Mourinho, milli takım hedefi ve kariyer planları hakkında konuştu.

La Gazetta della Sport'a verdiği röportajda Zaniolo, yeniden İtalya Milli Takım kadrosunda yer almak istediğini söyledi.

"İTALYA MİLLİ TAKIM FORMASI BİR HAYAL"

Zaniolo açıklamasında, "İtalya Milli Takım forması bir hayal, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gattuso beni çağırırsa çok sevinirim, ama çağırmazsa bunun için çalışmaya devam edeceğim." dedi.

"JOSE MOURINHO MAESTRO"

Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında konuşan İtalyan futbolcu, "Maestro. Hem saha içinde hem de saha dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Ve çok rahat bir insan. Bunu hissedebiliyorum." açıklamasında bulundu.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve sezon başında Udinese'ye kiralanan Zaniolo, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

26 yaşındaki oyuncu, kariyerine Udinese'de devam etmek istediğini belirterek, "Galatasaray'da harika zaman geçirdim ve Fenerbahçe'ye karşı derbide iki gol attım, bu da şampiyonluğa giden yolda önemli bir rol oynadı. Ama şimdi aklımdan başka bir şey geçmiyor, sadece burada kalmak istiyorum. Kendimi güvende, değerli ve bir projenin parçası olarak hissediyorum." dedi.

17 NUMARAYI GİYME NEDENİ

Sarı-kırmızılı formayla 17 numarayı giymesinin sebebini açıklayan Nicolo Zaniolo, "Galatasaray'da 17 numarayı giymiştim. Depremde vefat eden bir Galatasaray taraftarının hikayesi bende kalıcı bir iz bıraktı. Beni çok etkilemişti. 17 numarayı onun için giydim." ifadelerini kullandı.

26 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Udinese forması ile 26 maça çıkan Zaniolo, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.