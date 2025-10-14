Abone ol: Google News

Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Türkiye Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 19:11
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı.

A Grubu'nda yer alan Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Bosna Hersek'e karşı oynadığı ilk maçı 101-40 kazandıktan sonra İspanya'ya 56-55, Almanya'ya uzatmada 88-82, Polonya'ya da 79-74 yenildi.

RAKİP BÜYÜK BRİTANYA

Gruptaki son müsabakasında Avusturya'yı 83-49 mağlup eden ay-yıldızlılar, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

Türkiye, 16 Ekim Perşembe günü oynanacak çeyrek final maçında, 5'te 5 yaparak B Grubu lideri olan Büyük Britanya ile karşılaşacak.

