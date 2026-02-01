Erokspor, Manisa Basket'i mağlup etti

- Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Manisa Basket'i 87-79 mağlup etti.
- Bu galibiyet, Erokspor'un ligdeki 11. zaferi olurken, Manisa Basket 13. yenilgisini aldı.
- Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve Erokspor'dan Love 24 sayıyla en skorer isim oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Erokspor ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-79'luk skorla ev sahibi takım Erokspor oldu.
Erokspor, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Manisa Basket ise 13. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Özge Şentürk Bayraktar
Erokspor: Crawford 22, Simmons 9, Cornelie 13, Egehan Arna 13, Love 24, Pangos 1, Galloway 4, Thurman 1, Erten Gazi, Ahmet Düverioğlu, Metehan Akyel
Manisa Basket: Smith 15, Yiğit Onan 2, Starks 11, Jhonson 9, Pereira 4, Stevenson 15, Karahan Tuan Efeoğlu 5, Buğra Çal 2, Zemaitis 3, Altan Çamoğlu 1, Martin 12, Yağız Aksu
1. Periyot: 27-16
Devre: 46-36
3. Periyot: 72-51
Beş faulle oyundan çıkan: 39.06 Simmons, 33.46 Ahmet Düverioğlu (Safiport Erokspor)