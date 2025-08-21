Abone ol: Google News

Eski milli basketbolcu Hüseyin Kozluca yaşamını yitirdi

Türk basketbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 19:09
Türk basketbolunun acı kaybı...

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca'nın vefatıyla ilgili paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.

