Eski milli basketbolcu Hüseyin Kozluca yaşamını yitirdi

Türk basketbolunun acı kaybı...

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca'nın vefatıyla ilgili paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.