Eski milli basketbolcu Hüseyin Kozluca yaşamını yitirdi

Türk basketbolunun acı kaybı...
Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.
"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"
Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca'nın vefatıyla ilgili paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:
Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.