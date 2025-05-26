DHA

EuroLeague zaferiyle Avrupa’nın en büyüğü unvanını kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kupasıyla yurda döndü.

Takımı taşıyan uçak, saat 17.00 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.

Şampiyonlara özel bir karşılama düzenleyen Havalimanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), uçağın pistten park alanına ilerleyişi sırasında su takı seremonisi gerçekleştirdi.

KONTROL KULESİNDEN ŞAMPİYONLARA TEBRİK ANONSU

Uçağın inişinin ardından, Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Kulesi’nden yapılan özel anons duygusal anlara sahne oldu:

Sevgili Fenerbahçe Basketbol Takımı, EuroLeague kupasında verdiğiniz mücadeleyle adınızı Avrupa'nın zirvesine altın harflerle yazdırdınız. Ülkemize bu büyük gururu yaşattığınız için teşekkür ederiz. Bu başarı sizin, ama sevinç hepimizin. Evinize hoş geldiniz!

BASIN KARŞISINDA İLK SÖZLER: "AVRUPA FATİHİYİZ"

Kafile, kupayla birlikte basın mensuplarına poz verirken, oyuncular duygularını da paylaştı.

Genç yıldız Tarık Biberovic, şampiyonluğu hâlâ tam olarak idrak edemediklerini belirterek, “Bu uçağı nasıl indirdik bilmiyorum, kutlamalardan sonra Allah’a biraz daha yaklaştık. Sezon başından beri inanılmaz bir takıma sahip olduğumuzu söylüyordum. Nigel Hayes MVP oldu ama bence Devon Hall da muhteşemdi. Asıl zor rakibimiz Monaco’ydu, Panathinaikos maçıysa çok daha rahattı. Böyle bir taraftara sahip olmak büyük şans. Şimdi tek düşündüğüm şey bu akşam kutlamayı bitirip, yarın Bağdat Caddesi’nde taraftarımızla buluşmak” ifadelerini kullandı.

MCCOLLUM: "BU ZAFERİN ALTINDA KOLEKTİF EMEK VAR"

Takımın önemli isimlerinden Errick McCollum ise başarıyı tüm takıma mal ederek, “Bu bir ekip başarısı. Teknik kadrodan sağlık ekibine, sezon boyunca bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza kadar herkesin payı var. Takım arkadaşlarım ve koçlarımız, sahada elimden gelenin en iyisini yapmam için bana her türlü desteği verdi. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

MAHMUTOĞLU: "BU KULÜP TÜM KUPALARI HAK EDİYOR"

Kaptan Melih Mahmutoğlu ise Fenerbahçe'nin şampiyonlukları hak eden bir camia olduğunu vurguladı: