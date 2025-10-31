Abone ol: Google News

EuroLeague'de 7. haftanın MVP'leri Francisco ve Moneke

EuroLeague'de 7. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Sylvain Francisco ve Chima Moneke, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 09:43
  • Sylvain Francisco ve Chima Moneke, EuroLeague'de 7. haftanın MVP'leri seçildi.
  • Francisco, Zalgiris ile Virtus Bologna'ya karşı 23 sayı, 10 asist ve 3 ribauntla öne çıktı.
  • Moneke, Kızılyıldız ile LDLC ASVEL'i mağlup ederek 24 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalma elde etti.

EuroLeague'de 7. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP), Zalgiris'ten Sylvain Francisco ve Kızılyıldız'dan Chima Moneke oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 7. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Francisco ve Moneke, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.

BU HAFTAKİ PERFORMANSLARI

Fransız oyun kurucu Francisco, Litvanya ekibi Zalgiris'in İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 86-65 yendiği maçta 23 sayı, 10 asist, 3 ribauntla oynadı.

Nijeryalı pota altı oyuncusu Moneke ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ın Fransa'nın LDLC ASVEL takımına karşı 79-65 kazandığı mücadelede 24 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalma üretti.

Francisco ikinci, Moneke ise 4. kez kariyerinde haftanın MVP'si ödülüne layık görüldü.

