Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u 8 golle geçti

Bayern Münih, Bundesliga'nın 16. haftasında ağırladığı Wolfsburg'u 8-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 23:52
  • Bayern Münih, Bundesliga 16. haftasında Wolfsburg'u 8-1 yendi.
  • Bayern'in gollerini Kilian Fischer (KK), Luis Diaz, Michael Olise (2), Moritz Jenz (KK), Raphael Guerreiro, Harry Kane ve Leon Goretzka attı.
  • Namağlup lider Bayern Münih, puanını 44'e yükseltti ve sıradaki maçında Köln deplasmanına gidecek.

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Bayern Münih, Wolfsburg'u konuk etti.

Mücadeleyi 8-1'lik skorla kazanmayı başaran Bayern Münih'in gollerini 5. dakikada Kilian Fischer (KK), 30. dakikada Luis Diaz, 50. ve 76. dakikada Michael Olise, 53. dakikasında Moritz Jenz (KK), 68. dakikada Raphael Guerreiro, 69. dakikada Harry Kane ile 88. dakikada Leon Goretzka attı.

Wolfsburg'un tek sayısını 13. dakikada Dzenan Pejcinovic kaydetti.

NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla puanını 44'e çıkartan namağlup lider Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında Köln deplasmanına gidecek.

15 puanda kalan Wolfsburg ise St. Pauli'yi ağırlayacak.

