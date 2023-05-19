EuroLeague'de finalin adı belli oldu: Olympiakos-Real Madrid Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu deviren Olympiakos ile Barcelona'yı mağlup eden Real Madrid karşılaşacak.

ensonhaber.com Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un ilk maçında Fransa'nın Monaco takımını 76-62 yenen Yunanistan ekibi Olympiakos finale yükseldi. İspanyol takımlarının karşı karşıya geldiği ikinci maçta ise Barcelona'yı 78-66 mağlup eden Real Madrid diğer final biletinin sahibi oldu. Final maçı pazar günü Olympiakos ve Real Madrid, 21 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak final maçında kozlarını paylaşacak. Monaco ve Barcelona ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.