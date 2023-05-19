EuroLeague'de finalin adı belli oldu: Olympiakos-Real Madrid
ensonhaber.com

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Turkish Airlines Final Four'un ilk maçında Fransa'nın Monaco takımını 76-62 yenen Yunanistan ekibi Olympiakos finale yükseldi.

İspanyol takımlarının karşı karşıya geldiği ikinci maçta ise Barcelona'yı 78-66 mağlup eden diğer final biletinin sahibi oldu.

Final maçı pazar günü

Olympiakos ve Real Madrid, 21 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak final maçında kozlarını paylaşacak.

Monaco ve ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.