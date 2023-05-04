EuroLeague'de Maccabi ve Real Madrid serilerini son maça taşımayı başardı Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek finalinde ağırladığı Monaco'yu deviren Maccabi ve deplasmanda Partizan'ı yenen Real Madrid serilerini 5. maça taşıdı.

AA

Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serilerinde 4. maçlar oynandı.

İsrail temsilcisi Maccabi konuk ettiği Fransa ekibi Monaco'yu 104-69 yendi.

İspanya'nın Real Madrid takımı ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçlarla iki seride de durum 2-2'ye geldi.

Eşleşmelerde 5. maçlar Monaco ve Real Madrid'in ev sahipliğinde 10 Mayıs'ta yapılacak.

Şu ana kadar İspanya ekibi Barcelona'nın katılma hakkı kazandığı Final Four, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.