EuroLeague'de Maccabi ve Real Madrid serilerini son maça taşımayı başardı

AA
Turkish Airlines EuroLeague play-off çeyrek final serilerinde 4. maçlar oynandı.
İsrail temsilcisi Maccabi konuk ettiği Fransa ekibi Monaco'yu 104-69 yendi.
İspanya'nın Real Madrid takımı ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 85-78 mağlup etti.
Bu sonuçlarla iki seride de durum 2-2'ye geldi.
Eşleşmelerde 5. maçlar Monaco ve Real Madrid'in ev sahipliğinde 10 Mayıs'ta yapılacak.
Şu ana kadar İspanya ekibi Barcelona'nın katılma hakkı kazandığı Final Four, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.