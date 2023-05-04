EuroLeague'de Maccabi ve Real Madrid serilerini son maça taşımayı başardı
AA

Turkish Airlines play-off çeyrek final serilerinde 4. maçlar oynandı.

İsrail temsilcisi Maccabi konuk ettiği Fransa ekibi Monaco'yu 104-69 yendi.

İspanya'nın takımı ise deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 85-78 mağlup etti.

Bu sonuçlarla iki seride de durum 2-2'ye geldi.

Eşleşmelerde 5. maçlar ve Real Madrid'in ev sahipliğinde 10 Mayıs'ta yapılacak.

Şu ana kadar İspanya ekibi Barcelona'nın katılma hakkı kazandığı Final Four, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

EuroLeague'de Maccabi ve Real Madrid serilerini son maça taşımayı başardı
EuroLeague'de Maccabi ve Real Madrid serilerini son maça taşımayı başardı