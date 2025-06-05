Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji serisinde öne geçti

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı.
Mücadeleyi 93-76'lık skorla kazanmayı başaran Fenerbahçe, seride durumu 1-0'a getirdi.
3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka 7 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
FENERBAHÇE: 93 - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 76
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Ozorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Fenerbahçe: Zagars 14, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 10, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 15, McCollum, Metecan Birsen 5, Birch 2, Melli 8, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu 3, Hamza Mestoğlu
Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 8, Smith 2, Bouteille 2, Cavanaugh 8, Odiase 16, Furkan Korkmaz 6, Şehmus Hazer 10, Ponitka, Simonovic 12, Furkan Haltalı 6, Massinburg 6, Göktuğ Baş
1. Periyot: 20-14
Devre: 42-36
3. Periyot: 70-54
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