Fenerbahçe, Basket Landes'i devirdi

- Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Basket Landes'i 78-69 mağlup etti.
- Bu galibiyetle Fenerbahçe, grubu lider tamamlayarak Altılı Final ve yarı final play-in oynama hakkı elde etti.
- Maç Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransa'nın Basket Landes ekibi karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-69'luk skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Grubu ilk sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Sara Mansson (İsveç), Armin Mutapcic (Almanya)
Fenerbahçe: Williams 15, Meesseman 21, Rupert 19, McBride 4, Allemand 5, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır, Alperi Onar, Milic 11
Basket Landes: Djekoundade 8, Musa 10, Ewodo 4, Massey 7, Lacan 11, Wojta 10, Droguet 5, Macquet 1, Dechanoz 5, Bussiere 8
1. Periyot: 21-27
Devre: 36-35
3. Periyot: 52-53