Beşiktaş, Hyeongyu Oh transferini resmen duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Güney Koreli santrfor Hyeongyu Oh ve kulübü Genk ile prensip anlaşmasına varmıştı.

24 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere İstanbul'a gelmişti.

Hyeongyu Oh, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrılmıştı.

İMZAYI ATTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Güney Koreli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

KAP BİLDİRİMİ

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh’un transferi hususunda anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen 7 milyon euro piyasa değerindeki Oh, bu sezon 32 maçta 10 gol kaydetti.