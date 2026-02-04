Abone ol: Google News

Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında, deplasmanda Almanya'nın Dresdner ekibini 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 23:31
Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi
  • Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Dresdner'i 3-0 yendi.
  • Mücadele, Almanya'nın Dresden şehrindeki Margon Arena'da oynandı.
  • Zeren Spor, galibiyetle play-off oynamaya hak kazandı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı ile Almanya'nın Dresdner ekibi karşı karşıya geldi.

Dresden şehrindeki Margon Arena'da oynanan mücadelede Zeren Spor, 25-17, 25-22 ve 25-16'lık setlerle galip geldi.

ZEREN SPOR, 4. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla, Zeren Spor 4. galibiyetini alarak play-off oynamaya hak kazanırken Alman ekibi ise 4. mağlubiyetini aldı.

Eshspor Haberleri