Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi

- Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Dresdner'i 3-0 yendi.
- Mücadele, Almanya'nın Dresden şehrindeki Margon Arena'da oynandı.
- Zeren Spor, galibiyetle play-off oynamaya hak kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı ile Almanya'nın Dresdner ekibi karşı karşıya geldi.
Dresden şehrindeki Margon Arena'da oynanan mücadelede Zeren Spor, 25-17, 25-22 ve 25-16'lık setlerle galip geldi.
ZEREN SPOR, 4. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla, Zeren Spor 4. galibiyetini alarak play-off oynamaya hak kazanırken Alman ekibi ise 4. mağlubiyetini aldı.