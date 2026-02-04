VakıfBank, Savino Del Bene'yi geriden gelerek mağlup etti CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında VakıfBank, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.