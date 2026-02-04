Abone ol: Google News

VakıfBank, Savino Del Bene'yi geriden gelerek mağlup etti

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında VakıfBank, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 23:29
VakıfBank, Savino Del Bene'yi geriden gelerek mağlup etti
  • VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup etti.
  • Temsilcimiz, maçta 2-0 geriden gelerek galip geldi ve grupta 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükseldi.
  • Müsabaka, VakıfBank Spor Sarayı'nda 128 dakika sürdü.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında VakıfBank ile İtalyan temsilcisi Savino Del Bene karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0 geriden gelerek temsilcimiz VakıfBank oldu.

Bu sonuçla grubunda 6'da 6 yapan VakıfBank, çeyrek finale adını yazdırdı.

128 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Malual)

Savino Del Bene: Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti (Castillo, Bechis, Ruddins, Franklin, Ribechi, Graziani)

Setler: 24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12

Süre: 128 dakika (29, 26, 26, 33, 14)

