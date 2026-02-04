VakıfBank, Savino Del Bene'yi geriden gelerek mağlup etti

- VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup etti.
- Temsilcimiz, maçta 2-0 geriden gelerek galip geldi ve grupta 6'da 6 yaparak çeyrek finale yükseldi.
- Müsabaka, VakıfBank Spor Sarayı'nda 128 dakika sürdü.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında VakıfBank ile İtalyan temsilcisi Savino Del Bene karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0 geriden gelerek temsilcimiz VakıfBank oldu.
Bu sonuçla grubunda 6'da 6 yapan VakıfBank, çeyrek finale adını yazdırdı.
128 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç Altıntaş, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Malual)
Savino Del Bene: Weitzel, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti (Castillo, Bechis, Ruddins, Franklin, Ribechi, Graziani)
Setler: 24-26, 23-25, 25-20, 28-26, 15-12
Süre: 128 dakika (29, 26, 26, 33, 14)