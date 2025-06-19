Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında galip: Seride durum 2-0

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 84-76 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-0 yaptı. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

İLK PERİYOT

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, tamamı Birch'ün kaydettiği sayılarla 3. dakikada 9-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Beşiktaş, 5. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 14-10. Son dakikalarda Hall'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe kaydettiği basketlerle farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.

İKİNCİ PERİYOT

İki takım da ikinci çeyrekte organize hücum geliştirmekte zorlandı. Dış atışlardan bulduğu 2 isabetle siyah-beyazlılara üstünlük kurarak bir ara 16 sayılık fark yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına da 48-34 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOT

Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe, son çeyreğe 68-55 önde girdi.

SON PERİYOT

Son çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş; Sleva, Berk İbrahim Uğurlu ve Terry'nin kaydettiği basketlerle farkı hızla eritti.

Siyah-beyazlı ekip, Mathews'un isabetli dış atışıyla 39. dakikada farkı 5'e kadar indirdi: 81-76. Son bölümde serbest atış çizgisinden skor üreten Fenerbahçe, sahadan 84-76'lık galibiyetle ayrıldı.

BAŞKANLAR DERBİYİ BERABER İZLEDİ

İki kulübün başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı salonda karşıladı. İki başkan derbiyi saha kenarındaki koltuklarda beraber izledi.

Karşılaşmayı 2014-2022 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen ve önemli başarılar elde eden Çek basketbolcu Jan Vesely de izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadeleden önce Vesely'ye sevgi gösterisinde bulundu.

PERİYOTLAR

1. Periyot: 28-18

Devre: 48-34

3. Periyot: 68-55

Beş faulle çıkanlar: 37.54 Sleva, 39.00 Terry (Beşiktaş)