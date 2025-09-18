Abone ol: Google News

Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yendi

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i 78-64 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 19:06
Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 78-64'lük skorla Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Kadir Has

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu, Mehmet seçkin Öztürk

Fenerbahçe: Sudenur Akarpa 9, Olcay Çakır Turgut 4, İdil Saçalır 4, Alperi Onar 13, Rice 7, Tuana Ayşegül Vural 17, Tilbe Şenyürek 15, Selen İrem Baş 2, Ayşe Yılmaz 7

ÇBK Mersin: Selin Tekin 2, ManolyaKurtulmuş 17, Azra Erçelik 1, Razheva 10, Sinem Ataş 14, Esra Ural Topuz 5, Elif Bati 4, Sevgi Tonguç 5, Asena Yalçın 6

1. periyot: 18-19

Devre: 36-38

3. periyot: 54-56

