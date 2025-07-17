Fenerbahçe, Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık yeni anlaşma yapıldı.

2022'DEN BU YANA FENERBAHÇE'DE

2022 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Emma Meesseman, sarı-lacivertli kulüpte 2 kez Avrupa Ligi, 2 kez Avrupa Süper Kupası, 3 kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 1 kez Kadınlar Türkiye Kupası, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

BELÇİKA İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Belçikalı basketbolcu, bu yaz gerçekleştirilen 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, milli takımıyla şampiyonluk yaşarken, organizasyonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.