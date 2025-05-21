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AA & Ensonhaber

EuroLeague Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, organizasyonun düzenleneceği Abu Dabi'ye gitti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen kafile, pasaport kontrolünden sonra uçağa geçti.

HEDEF KUPAYI KAZANMAK

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, kupayı alıp dönmek istediklerini belirtirken milli basketbolcu Sertaç Şanlı da heyecanlı olduklarını ve kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini vurguladı.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden Tarık Biberovic de üst üste ikinci kez dörtlü finalde mücadele edeceklerini dile getirerek şunları söyledi: