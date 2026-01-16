NBA'de Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'a yetmedi

- Oklahoma City Thunder, deplasmanda Houston Rockets'ı 111-91 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
- Alperen Şengün, Rockets'da 14 sayı, 13 ribaunt ve 5 asistle oynadı.
- Kevin Durant, 19 sayı kaydetmesine rağmen üçlükte başarılı olamadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Houston Rockets'ı 111-91 mağlup etti.
Toyota Center'da oynanan ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 20, Chet Holmgren'in 18, kenardan gelen Ajay Mitchell'ın 17 sayılık katkı verdiği maçta Thunder, üst üste 5. galibiyetini elde etti.
ALPEREN 14 SAYI, 13 RIBAUNTLA OYNADI
Kevin Durant'in 19 sayıyla liderlik ettiği Rockets'ta Jabari Smith Jr. 17 sayı, 10 ribaunt, milli basketbolcumuz Alperen Şengün 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.
Durant, 5 üçlük atışında da isabet bulamadı.